TMW RADIO - M.Orlando: "Milan, dubito che questi quattro attaccanti possano fare la fase difensiva così ben fatta per tutto l'anno"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come ha visto Leao contro il Lecce? E' la formula giusta questa dei 4 attaccanti?

"Il Milan non può permettersi altri passi falsi, mi piace questa formula di gioco ora, però dubito che questi 4 attaccanti possano fare questa fase difensiva così ben fatta per tutto l'anno. Ora sono tutti contenti, si danno una mano, però poi richiedere a Leao e Pulisic di essere sempre perfetti anche dietro è rischioso. Non so quanto puoi reggere a questi ritmi".