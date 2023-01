TMW RADIO - M.Orlando: "Zaniolo a Roma non può crescere. Da altre parti può farlo"

MilanNews.it

Ospiti: Brambati:" Zaniolo dovrebbe ricucire il rapporto. Mourinho non lo fa crescere." Orlando:" Conte farebbe crescere Zaniolo." Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così di Zaniolo: "

Milan, stop alla trattativa per Zaniolo: cosa consiglierebbe al giocatore, che rischia di rimanere a Roma?

"Non è una situazione buona. E' un talento ma è un ragazzo un po' particolare. I soldi fanno sempre la differenza, ma andare al Bournemouth, con tutto i lrispetto...io ci penserei bene. E' un calcio molto fisico, ci penserei bene per uno come lui che ha avuto quei due infortuni lì. Se dovesse restare alla Roma, lui vive male. Potrebbe passare 5-6 mesi infernali nella Capitale, se fai percepire che vuoi andare via. Al Nord, a Milano, avresti meno pressioni, è più tranquilla. Con Pioli poi avresti qualcosa di più, perché con Mourinho il feeling non è mai scattato. Con Mourinho un giovane non cresce. Ma non è una critica, è che è altra cosa come allenatore. Zaniolo gioca da solo, non con la squadra. Con la Roma e con Mourinho non ha chance di migliorare. Da altre parti, magari con uno come Conte, può farlo".

Secondo lei Conte potrebbe prendere una Roma di questo tipo come post-Mourinho?

"Sì, perché Roma è una piazza stimolante. C'è lo stadio sempre pieno e una società che vuole migliorare. Ma per portarsi a casa Conte serve qualcosa di più. Non so se il calcio italiano può interessarlo ora".