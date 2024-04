TMW RADIO - Maifredi: "Sarri al Milan? Non penso che la società vada su un allenatore del genere"

Nella giornata di oggi il portale di notizie russo 'Championat' ha accostato il nome di Maurizio Sarri al Milan, opzione che secondo Gigi Maifredi non sarebbe percorribile dalle parti di Casa Milan. Intervistato dai microfoni di TMW Radio durante la tramissione Maracanà, l'ex tecnico si è infatti così espresso in merito a questo possibile connubio:

"Non credo a questa notizia. Sarri negli ultimi tempi ha perso molta credibilità, non è più quello di tre-quattro anni fa. E' strato alla Lazio in maniera anonima e non credo che il Milan vada su un allenatore del genere. O rimane su Pioli o prende un giovane che la rilancia o un nome più importante".