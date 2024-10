TMW Radio - Maifredi: "Tomori e Abraham out per dare un segnale? Mi viene da ridere..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gigi Maifredi. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan:

Milan, come interpreta le parole di Leao?

"Non ho mai creduto ai giornalisti, magari estrapolano una frase e ci fanno una notizia. Mi baso sempre sul rapporto con un giocatore. Io fossi Fonseca chiederei se veramente ha detto certe cose e poi medierei col calciatore. Non sarei offeso di quello che ha detto su un giornale".

Per dare un segnale, terrebbe fuori dalla prossima sfida Tomori e Abraham?

"Mi viene da ridere. L'allenatore ha l'obbligo di mettere sempre la squadra migliore e risolvere le cose di spogliatoio, non per i tifosi o i giornalisti ma per la squadra. Se uno sbaglia non deve passarla liscia ma neanche essere punito in maniera clamorosa. Deve saperlo il gruppo che hanno sbagliato".