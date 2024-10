TMW RADIO - Mandorlini: "Dire che Leao non è da Milan è esagerato..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Andrea Mandorlini.

Milan, come esce da questa partita?

"Leao? Dire che non è da Milan mi pare esagerato. Credo che abbia fatto una buona gara, al di là dei singoli. Non basta però uscire soddisfatti, si dovevano fare punti invece si è persa questa partita".

E' guarito il Milan o no?

"Il Milan è più bravo davanti, se sta dietro non esprime il potenziale dei giocatori. Davanti ha più qualità e dovrebbe sfruttarla, ma ci sono anche gli avversari. Ha fatto una buona gara, ma in Champions servono i risultati".

Leao sempre nel mirino:

"A volte ha delle pause, giocatori con qualità come lui devono essere più continui. Ma ce ne sono tanti che hanno quelle qualità e poi nel gioco di squadra non riescono a dimostrarle".