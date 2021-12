TMW Radio - Mangone sui giovani difensori italiani: "Mi piace Gabbia"

Nel suo intervento a TMW Radio, Amedeo Mangone ha parlato anche dei giovani difensori italiani che possono prendere il posto in futuro di Chiellini e Bonucci: "Mi piacciono molti difensori giovani, Bastoni su tutti. Si sta confermando a livelli altissimi come un leader dell'Inter. Non si deve avere fretta, soprattutto con i ragazzi che devono prendersi delle responsabilità. Gabbia mi piace molto e in Genoa-Milan ha rialzato subito la testa dopo una brutta partita della sua squadra contro il Sassuolo".