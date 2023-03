TMW RADIO - Marchetti: "Contro squadre che si chiudono Inter e Milan fanno fatica"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole sulle difficoltà di Inter e Milan: “Tutto quello che abbiamo detto è una parte che poteva essere di buona lettura nei primi passi falsi che hanno avuto Inter e Milan in questo periodo ondeggiante. Errare è umano, ma perseverare è diabolico e se continui a sbagliare significa che non riesci ad attaccare la spina.

Una lettura l’ha data Cambiasso, ha detto che in alcune partite manca quella qualità sulla trequarti che ti permette di avere la superiorità numerica. Contro squadre che si chiudono Inter e Milan fanno fatica. A Napoli per esempio non manca chi salta l’uomo e questo aiuta anche a vincere le partite contro le piccole".