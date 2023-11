TMW Radio - Marchetti sul calciomercato di gennaio: "Due acquisti potrebbero essere anticipati"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti.

Il Milan proverà a prendere già a gennaio l’esterno spagnolo Miranda?

“Il Milan vorrebbe anticiparlo a gennaio, altrimenti arriverà a zero a luglio. Bisognerà trovare l’accordo economico con il Betis, ma non è certo l’acquisto di Miranda che cambia il destino del Milan. Adesso bisogna fare una prima riflessione sul centravanti visto il rendimento di Jovic, poi bisognerà fare i conti anche con l’infortunio di Kalulu. Credo sia difficile arrivare a David già a gennaio, però nel mercato non si sa mai. È un prospetto decisamente interessante e ci vogliono molti soldi per prenderlo, quindi bisognerà capire che disponibilità economica avrà a gennaio. Bisognerà vedere se i dirigenti andranno dalla proprietà e chiederanno un anticipo del budget estivo. Il Milan deve prendere un attaccante, se ci sarà la possibilità di arrivare a un giocatore come David già a gennaio la proprietà darà il via libera a un investimento del genere con sei mesi d’anticipo?”