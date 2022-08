TMW Radio - Marocchino: "Milan e Inter favorite, diamo il giusto onore a Maldini e Massara"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Marocchino, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà rispondendo così ad una domanda relativa alla squadra che è migliorata di più in Serie A: "Il Milan, diamo il giusto onore a Maldini e Massara che hanno preso giocatori sconosciuti o quasi ma importanti, hanno preso Giroud che era dato per bollito ma hanno fatto un bel lavoro di equipe. È importante che una società abbia chi vede oltre. Milan e Inter rimangono le favorite, avere in campo un regista che comanda il gioco è fondamentale".