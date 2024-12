TMW RADIO - Mattioli: "Fonseca ha dimostrato coraggio e personalità uscendosene in quel modo. Ora vediamo come risponderà la squadra"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Mario Mattioli ha parlato di Milan facendo riferimento allo sfogo dell'altra sera di Paulo Fonseca.

Che ne pensa dello sfogo di Fonseca?

"Quando se n'è uscito in quel modo ha fatto benissimo. Ha dimostrato coraggio e personalità. Si è messo a torso nudo davanti ai fucili della stampa, della critica, di tutti. A Fonseca, piaccia o non piaccia, non è stato mai risparmiato nulla. Ora vediamo come risponderà la squadra, perché qualcuno deve rispondere, in un modo o in un altro".