TMW Radio - Nocerino sul mercato di gennaio: "Vice Ibra? Difficile. Priorità al difensore"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' Antonio Nocerino ha parlato dei possibili colpi di gennaio per il Milan. Queste le sue parole: "Trovare un vice di Ibrahimovic a gennaio, uno che possa diventare titolare, è difficile anche perché le squadre non te lo danno. Andrei su un difensore che possa giocare nell'uno-contro-uno, poi all'attaccante ci pensi più avanti. Non mi dispiace vederci Rebic e Colombo".