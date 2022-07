TMW Radio - Novellino: "Il Milan è un po' in ritardo, ma raggiungerà i suoi obiettivi"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, allenatore, si è così espresso a TMW Radio sul calciomercato italiano: "Il Napoli è in difficoltà per cercare di coprire alcuni buchi importanti. Il Milan forse è un po' in ritardo ma credo raggiungerà i suoi obiettivi. La Juventus sta scegliendo i giocatori che Allegri vuole. La Roma? L'acquisto di Dybala potrebbe far tornare Mourinho a giocare il suo calcio. Zaniolo sono convinto che rimanga, ha un giocatore che ha corsa e qualità e servirà nel 4-2-3-1 di Mou. L'Inter è arrivata in ritardo su Bremer? La Juve, quando vuole, arriva sempre prima. Per me la squadra che si è rinforzata di più, soprattutto se prende anche Paredes".