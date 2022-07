TMW Radio - Novellino: "Parametri zero sono trappole per le società. Ingaggi non sostenibili"

MilanNews.it

Nel suo intervento a TMW Radio, Walter Novellino ha parlato dei tanti giocatori che non riescono a trovare squadra anche se a parametro zero, a volte anche per le richieste alte dei loro procuratori: “Le società non possono più reggere certe richieste. I club devono guardare al bilancio e non sono più disposti a spese folli. I parametri zero sono trappole per le società che non possono più sostenere ingaggi alti”.