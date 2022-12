TMW RADIO - Onofri: "Il calcio sta andando a rotoli, al di là del caso Juventus"

MilanNews.it

"Cosa ne penso delle vicende in casa Juventus? Il calcio sta andando a rotoli, è un segnale per chi è appassionato veramente per un rinnovamento che ormai deve esserci al più presto. Al di là del caso Juventus, dove sarà la giustizia a dire se ha sbagliato o meno, è un andamento del calcio italiano che non piace. E non riguarda solo le plusvalenze". Così Claudio Onofri a Maracanà su TMW Radio.