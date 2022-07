TMW Radio - Onofri: "Il Milan deve tenere Leao. Ibra? Spero che non smetta mai"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Onofri, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi su Rafael Leao ma anche su Zlatan Ibrahimovic: "Il Milan faccia uno sforzo e risparmi per qualcun altro. Non me lo aspettavo così, è davvero forte. Bisogna tenerlo. Ibrahimovic? La conferma al Milan è dovuta a un carisma e a un attaccamento della maglia che ha dimostrato in più occasioni. Sarà pronto a gennaio? Va bene, io spero che non smetta mai".