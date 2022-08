TMW Radio - Oppini: "Non mi sento di dire che oggi la Roma è sopra al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giornalista Francesco Oppini è intervenuto nel primo pomeriggio di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato così delle squadre in lizza per il titolo: "Non mi sentirei oggi che la Roma è sopra al Milan, che ha preso Origi e De Ketelaere e che ha una rosa di qualità che ha vinto lo Scudetto. L'Inter rimane l'Inter e al momento non ha venduto i pezzi da novanta. Dire che la Roma con i suoi acquisti sia davanti a queste squadre è difficile"