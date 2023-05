TMW Radio - Orlando: "Al Milan serve uno alla Kessie e uno a destra"

MilanNews.it

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole

Milan, Pioli dice che per il prossimo anno serve fare meglio. Cosa serve?

"Che la squadra sia da migliorare è evidente. Intanto davanti, c'è solo Giroud che per fortuna è ancora un giocatore ancora decisivo. Serve uno alla Kessie se vuole giocare ancora con quel modulo, perché se n'è sentita la mancanza quest'anno. E poi la catena di destra, in particolare davanti. Messias credo debba andare via, Saelemaekers può essere tenuto in una rosa".