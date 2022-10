TMW Radio - Orlando: "De Ketelaere? Secondo me non sarebbe giusto alternarlo, bisogna avere più pazienza"

MilanNews.it

Durante la trasmissione "Piazza Affari", su TMW Radio, è intervenuto Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, per commentare lo stato di forma di Juventus e Milan in vista dello scontro diretto di sabato.

De Ketelaere non ha avuto un bel impatto con il nostro campionato?

"Io non lo boccerei. Non è semplice venire nel nostro campionato. Non sono tutti uguali poi i giovani. Il georgiano è entrato in maniera diversa nel nostro campionato. L’unica cosa che è vera è che potrebbe partecipare di più al pressing. Secondo me non sarebbe giusto alternarlo bisogna avere più pazienza".