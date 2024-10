TMW Radio - Orlando: "Il Milan ha ricevuto grande autostima da sabato, ma non mi sembra un Milan all'altezza delle altre tre rivali"

A commentare l'ultimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, può essere la mossa di Fonseca una che gli dà più forza?

"Non mi convince ancora. Non vedo niente di positivo in questo Milan, non solo per colpa dell'allenatore. Per me forse ne esce rafforzato, ha ricevuto grande autostima, ma non mi sembra un Milan all'altezza delle altre tre rivali".