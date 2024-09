TMW Radio - Orlando: "Theo e Leao sono svogliati? Nel mio Milan ti mandavano via"

Intervenuto ieri sulle frequenze web di TMW Radio, l'ex centrocampista Massimo Orlando si è soffermato sulle attuali vicende del Milan, squadra della quale ha vestito i colori durante i suoi anni da calciatore di Serie A.

"A questi livelli devi essere sul pezzo tutti i giorni, Sinner insegna. Theo e Leao sono due campioni che spesso vanno svogliati all'allenamento. Ai miei tempi in allenamento al Milan se non ti impegnavi ti mandavano negli spogliatoi perché non era di aiuto al gruppo. Contratto? Se vuole andare via lo dica. Un Hernandez così non serve a nessuno. Al derby devi arrivare al top, con tutte queste problematiche se non ci arrivi bene e perdi non so cosa può accadere".