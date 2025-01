TMW Radio - Orlando: "Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Il problema non è solo Royal"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan fuori dai gioco Champions?

"Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions".