TMW Radio - Paganini: "La fascia di capitano a Leao mi pare una mossa della società per responsabilizzarlo e dargli degli stimoli"

vedi letture

Le parole di Rafa Leao dal ritiro della Nazionale portoghese hanno scatenato i tifosi del Milan e non solo. Ce l'aveva con Fonseca quando parla di sostegno di tutti e del tecnico? Molto probabilmente no: le sue risposte erano riferite alla nazionale portoghese a domande sulla nazionale portoghese.

Ecco cosa pensa Paolo Paganini, tra gli opinionisti di TMW Radio, del giocatore rossonero:

"Mi pare una mossa per responsabilizzarlo e dargli degli stimoli la fascia di capitano, una mossa della società. Ma un capitano deve essere rappresentativo dello spogliatoio, un leader, e non lo è. Probabilmente non è ancora maturato. O matura o rimane un eterno incompiuto. E in questo caso è anche dannoso per la squadra in quel ruolo".