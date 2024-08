TMW RADIO - Paganini: "Quali gli acquisti migliori finora? Buongiorno, Douglas Luiz e Morata al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma estivo Calciomercato e Riti in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato di Serie A, di Milan e del calciomercato nel quale la società rossonera, insieme alle altri rivali, sarebbe protagonista, soffermandosi per un momento anche su Paulo Fonseca, uno dei tanti nuovi allenatori del campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni.

Quali gli acquisti migliori finora?

"Il Napoli con Buongiorno, perché è un difensore di prospettiva, poi Douglas Luiz alla Juve può accendere molto le fantasie, ma anche Morata al Milan, che è un giocatore di livello".

Sarà l'anno degli allenatori?

"Sì. C'è grande attesa per vedere Thiago Motta alla Juventus. Ha dimostrato di aver fatto bene a Bologna ma anche con lo Spezia, per questo c'è grande attenzione su di lui. Inter e Atalanta hanno due allenatori che sono rodati, un punto interrogativo lo metto su Fonseca al Milan, che non è stato accolto con i petali di rose. Poi per me il valore aggiunto c'è l'ha il Napoli con Conte".

Dove finirà Chiesa?

"E' un separato in casa, un giocatore su cui la Juve ha investito parecchio. E' fuori dalle idee tattiche di Motta ma è un patrimonio della società e la Juve non può permettersi di svalutarlo. Si sono mosse ultimamente Tottenham e Chelsea ma terrei aperte l'opzione Napoli. In passato Ramadani ne ha parlato più di una volta con ADL, che lo stima molto".