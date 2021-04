TMW RADIO - Pasqual su Bennacer: "All'Empoli non mi spiegavo cosa ci facesse in Serie B"

Manuel Pasqual, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Ismael Bennacer, suo ex compagno all'Empoli: "Arrivò a Empoli, eravamo in Serie B e dopo 15 giorni ho detto al ds dove l'avessero tirato fuori. Non mi spiegavo che facesse in Serie B: quando era con me era una mezzala che recuperava tantissimi palloni e dava dinamismo. Quando passi dall'Empoli al Milan naturale che ci sia da ambientarsi, e da quando è successo sta diventando davvero un ottimo giocatore. Pioli ha costruito un bel gruppo squadra ripartendo dalle macerie del post-lockdown, un po' come capito anche alla Fiorentina quando venne a mancare Astori".