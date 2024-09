TMW Radio - Pasqualin: "Fonseca a rischio, un ulteriore ko può far sì che salti, in una gara come il derby poi"

vedi letture

Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e operatore di mercato, nell'intervista rilasciata a TMW, ha parlato anche dell'Inter e dello 0-0 contro il Manchester City: "Non ho trovato nessuno che non abbia pronosticato l'Inter come probabile vincitrice dello Scudetto. Anche ieri Inzaghi ha ricevuto ulteriori applausi, l'impostazione della squadra è stata molto, molto positiva, così come il coraggio di essere partiti con Lautaro in panchina. È la favorita per lo Scudetto, sono tutti d'accordo. Così come tutti vedono la Juventus come principale rivale, seguita dal Napoli e dall'Atalanta, il problema è il Milan".

Fonseca è a rischio?

"Sì, la sensazione è questa. Può essere a rischio, un ulteriore ko può far sì che salti, in una gara come il derby poi...".

Il Napoli di Conte le sta piacendo?

"Sì, si è ripreso alla grande dopo un esordio infelice, il suo lavoro comincia a vedersi. L'arrivo di Lukaku gli dà ragione, è stata una mossa importante e decisiva anche a livello popolare, infatti non si parla più di Osimhen".