TMW Radio - Pellegatti: "Dico che Conceicao è l'allenatore giusto per questa fase storica del Milan"

Carlo Pellegatti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della vittoria in Supercoppa del Milan: "Sulla continuità in campionato, i punti di distacco con le altre ci sono tutte, ma non ha in realtà come rosa tutta questa differenza. Nella partita secca, questa squadra se la gioca. Ora inutile piangersi addosso. Si è portato a casa un trofeo, bene così. Conceicao può ridare valore a questa rosa? Me ne avevano parlato bene 8 anni fa quando salvò il Nantes. Poi andò al Porto e la scorsa estate quando me ne parlavano dicevo di no, perché sinceramente quel gioco non mi piaceva. Dico che è l'allenatore giusto per questa fase storica del Milan.

Perchè aiuta in alcune lacune di esperienza. Si sono evidenziati anche ieri dei difetti, ma è stato anche un bene. Se vinci mostrando i difetti, puoi lavorarci meglio. Non escludo che siano problemi fisiologici, ma ora c'è da mettere dei giocatori che possano minimizzarli. Serve compattare un po' di più questa squadra. Zona Champions ora? Sì perchè non è lontano. Potrebbe essere a -4 dalla Lazio con i recuperi, certo è che devono aiutarti anche gli altri".