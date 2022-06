TMW Radio - Petrachi: "Zaniolo? Non so se ha idee diverse dalla società. Bremer? Spero che il Toro gli faccia fare il salto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite speciale di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il ds Gianluca Petrachi. Ecco le sue parole:

Zaniolo e Bremer rimangono a Roma e Torino?

"Non lo so. Credo che Zaniolo alla Roma ci sta bene, non so se il ragazzo o la società hanno idee diverse. Credo che sia un giocatore importante, spero torni al 100%. Ad avercene di giocatori come lui, cambiano gli equilibri. Fossi la Roma, lo terrei tutta la vita. Bremer? E' stato riconoscente rinnovando col club, ha grandi valori. Se vuole fare il salto, spero che il Torino glielo faccia fare perché se lo merita".