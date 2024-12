TMW RADIO - Pizzi: "Per Fonseca il tempo è quasi scaduto"

L'ex calciatore Fausto Pizzi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue considerazioni sul momento del Milan e sull'ipotesi Xavi per il post Fonseca:

Milan, per la panchina si pensa a Xavi

"Credo che sia poco il tempo che rimane a Fonseca. Dopo la reazione avuta con la Stella Rossa e non avere alcuna risposta poi dai giocatori, vuol dire che non hai seguito".

Questo Milan è più forte di quello dello scorso anno come dice Ibra?

"Penso che il Milan ha dei punti deboli. In difesa è diventato una certezza Gabbia, che lo scorso anno era stato mandato via prima di tornare per i tanti infortuni. I nuovi acquisti poi non giocano, vedi Pavlovic. In mezzo Fofana e Reijnders sono forti ma giocano solo loro, non vedo alternative. Davanti fanno una fatica bestiale a segnare".