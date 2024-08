TMW Radio - Ponciroli: "Morata convince: fa giocare bene chi gli è accanto"

Come di consueto il collega Fabrizio Ponciroli è intervenuto questa mattina sulle frequenze radio di TMW Radio nel corso della trasmissione de L'Editoriale. Nel corso della puntata odierna il giornalista ha parlato della situazione relativa alle big del campionato italiano e non solo. Ponciroli ha parlato dunque anche del Milan e in particolare di Alvaro Morata che oggi sta vivendo il suo primo giorno effettivo da attaccante del Milan.

La convince l'arrivo di Morata al Milan?

"Mi convince. Morata era uno dei miei preferiti alla Juve, ho sempre mal sopportato chi lo ha ridicolizzato dicendo che non fa gol. Ma fa giocare bene chi gli è accanto. Per me è eccezionale, mi dà fastidio che sia andato al Milan, che è una bella squadra ma le manca molto a livello difensivo. E' arrivato Pavlovic, è una difesa fisica ma poco tecnica".