TMW RADIO - Porrini: "L'Atalanta sfiderà il Milan come fosse una finale"

L'ex difensore Sergio Porrini, vice-allenatore dell'Albania, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue dichiarazioni sul Milan:

Sbagliato immaginarsi un'Atalanta al 150% contro il Milan?

"No, sono convinto che giocando a Bergamo, anche se senza pubblico, scenderanno in campo come se fosse una finale: il 2° posto entrerebbe nella storia. Per un club come l'Atalanta, che si è creata un percorso continuo di crescita, sarebbe l'apice del quinquennio. Vorranno dimostrare che meritano di essere secondi, per loro è come se fosse uno scontro diretto, se perdono è il Milan che arriva secondo".

Gli è mancato solo il vice-Ibrahimovic?

"Quello che hanno fatto vedere a cavallo tra le due stagioni sia stato al di sopra rispetto a quanto potesse offrire la rosa: merito di allenatore e giocatori, ma anche di una circostanza che ha allontanato il pubblico dagli stadi e tolto pressione dal Milan. Quando questa è tornata, con l'obiettivo Champions, sono tornate le prestazioni negative".