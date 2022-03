TMW Radio - Rastelli: "Milan e Napoli hanno mostrato che non sempre si può vincere con goleade"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Massimo Rastelli è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nella serata di mercoledì. Interrogato sullo scudetto, l'ex allenatore del Cagliari ha detto la sua: "Milan e Napoli hanno mostrato che non sempre si può vincere con goleade o surclassando gli avversari, ma il successo soffrendo è una delle cose fondamentali per vincere. Credo che anche l'Inter abbia tutte le carte in regola, per la prima volta sarà davvero bello lo scontro tra queste tre grandi squadre".