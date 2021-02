TMW RADIO - Santacroce: "Non credevo che il Milan potesse rimanere in alto così a lungo"

Fabiano Santacroce, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della stagione dei rossoneri, iscrivendoli come sorpresa del campionato: "Sicuramente il Milan, non credevo potessero rimanere in alto per tutto questo tempo: mi immaginavo più scivoloni, soprattutto quando mancava Ibrahimovic. Invece hanno retto benissimo il colpo, hanno un entusiasmo pazzesco e giocano un bel calcio, veloce".