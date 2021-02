TMW RADIO - Santacroce: "Pioli era in discussione e poi ha costruito una grande squadra"

Fabiano Santacroce, intervenuto a TMW Radio, si è espresso su Rino Gattuso, facendo poi un riferimento a Pioli: "E' appeso ai risultati. Dovesse centrare in pieno gli obiettivi, non credo che il presidente possa fare troppe mosse. Esternare la situazione al pubblico, conoscendo De Laurentiis, non l'avrà reso felice ma se porta punti la cosa potrà essere accontentata. Un po' come Pioli, che era in discussione continua al Milan ma poi è rimasto e ha costruito una grande squadra ottenendo risultati. Auguro a Ringhio di fare come lui".