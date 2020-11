TMW RADIO - Savoldi: "Eriksen per Calhanoglu? Qualsiasi tipo di cambio è pericoloso"

Gianluca Savoldi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sull'ipotesi fantasiosa di un eventuale passaggio di Eriksen al Milan: "Un buon cambio Eirksen per Calhanoglu? E' vero che i numeri non parlano a suo favore, anche se ultimamente Calhanoglu sta convincendo nel suo ruolo, ma è vero che se il Milan ha degli obblighi per centrare degli obiettivi, è da calcolare bene l'operazione. Qualsiasi tipo di cambio è pericoloso. Non tutti vanno bene in ogni contesto".