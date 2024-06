TMW Radio - Scarnecchia: "A Camarda dovrà essere dato spazio, anche se non bisogna correre troppo"

L’ex calciatore Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per parlare del momento del Milan.

Camarda ha rinnovato fino al 2027 con il Milan.

“Gli dovrà essere dato spazio, anche se non bisogna correre troppo. È un ragazzo interessante in un club importante, ma adesso il Milan deve pensare ad un centravanti pronto. In giro non ne nascono più molti, il calcio è cambiato e non c’è più l’uomo da area di rigore”.

Quali sono le colonne da cui bisogna ripartire per il Milan?

“A prescindere, quando si vende un giocatore è importante sostituirlo con un altro elemento all’altezza, ma Theo e Leao sono insostituibili. Per gli acquisti Zirkzee andrebbe bene, ma non può sostituire Giroud, è più una seconda punta. La cifra per lui è molto alta, a volte c’è la frenesia del calcio moderno di dare prezzi alti a giocatori dopo una sola stagione. Basta un anno buono per essere appellato come fortissimo, così come basta un anno cattivo per diventare scarso. Così è successo per De Ketelaere. Si fa troppo in fretta a giudicare i giocatori, sia in senso positivo che negativo”.