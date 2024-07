TMW RADIO - Scarnecchia: "Il Milan si sta muovendo bene e dopo Morata serve altro"

Nel corso del consueto appuntamento estivo con il programma Calciomercato e Ritiri in onda sulle frequenze di TMW, l'ex calciatore Roberto Scarnecchia ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'acquisto di Alvaro Morata e sul calciomercato in entrata del Diavolo, compiendo anche un personale pronostico sulla prossima Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, arriva Morata ma servirà un altro colpo:

"Il Milan si sta muovendo bene e dopo Morata serve altro. Ci sono dei ragazzi interessanti, ma il fatto che anche i rossoneri hanno iscritto la squadra in Serie C mi piace, perché si punta sui ragazzi, vedi Camarda. Certo, tenendo Morata un ragazzo lo terrei, per farlo giocare poi in Serie A".

Quali sono le prime 4 su cui puntare ad oggi?

"Tralasciando l'Inter, io dico che poi ci sono Juventus, Milan e Roma. Il Napoli? Conte non è l'uomo adatto, assolutamente no. Non sono negativo ma realista. Finchè le cose vanno bene, si coprono tutte le magagne. Poi quando tutto va male...speriamo che il Napoli possa veramente fare molto bene. Conte non è un allenatore per creare un progetto, su cui creare un ciclo. Lui spreme i giocatori, dura 2 anni e poi va via. Sono molto preoccupato. I tifosi del Napoli li conosco, non puoi dire certe cose come ha detto Conte, metti le mani avanti così e non si fa. ADL certe cose non le sopporta. Difficile partire bene, dopo lo scorso anno è comunque dura, vista anche la concorrenza forte".