TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan ha pagato il mercato di gennaio, Calhanoglu si è spento"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è soffermato sul momento dei rossoneri: "Al Milan sta succedendo quanto non era accaduto finora, forse pagano persino l'eccesso di interventi a gennaio: era come un gruppo magico, andava toccato meno possibile. Mi sembrano sfiniti, stanchi: hanno fatto un campionato di corsa dal post-Covid a questo. Il crollo oggi è diventato evidente, gli sono venuti meno i grandi capisaldi di questi ultimi gironi: parlo di Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic. Lo svedese da novembre ha segnato in tre partite sole. Bennacer è tornato ma non è in condizione, mentre Calhanoglu era la vera differenza del Milan e non so se si sia spento sulla questione del contratto. Non possono essere Kessie o Saelemakers ad accendere la luce".

Il Milan può permettersi di puntare su Scamacca?

"Per me è un ottimo giocatore, ma non so se sia ancora da San Siro. Credo che dall'anno prossimo un po' di gente, se non tutta, tornerà. Potrebbe anche bastare investire su Scamacca, ma serve fare una squadra per vincere, visto che a perdere ci sono riuscite in tante negli ultimi anni. Quest'anno si affaccia alla vittoria un'Inter in condizioni particolari: se tutte pensano solo ad entrare in Champions, non finiremo mai di ricostruire niente".

Ce la farà per la Champions?

"Il Milan arranca, ora ha difficoltà anche in trasferta. O si sbriga, questione di giorni o... La condizione però mi sembra poco recuperabile: le partite sono cinque e c'è qualche scontro diretto. La cosa va considerata aperta. A Natale avevano 5-6 punti più dell'Inter, ne hanno persi una ventina... La flessione è importante e ti fa chiedere se era più vicino al vero il Milan di prima o quello di ora?".