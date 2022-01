TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan ha troppe assenze, questo è un fatto tecnico rilevante"

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della prestazione dei rossoneri contro lo Spezia: "Il Milan ha troppe assenze, questo è un fatto tecnico rilevante. Quello dell'arbitro è un errore, dov'è lo scandalo? Se pensiamo che l'arbitro sbaglia perché è in malafede, conviene rimanere a casa. Detto questo, oggi il Milan è un'altra squadra: un centrocampo Krunic-Bakayoko non lo metteva in campo neanche Iachini. E poi Gabbia-Kalulu centrali, Ibrahimovic non in serata... Non possono permettersi certi assenti e infatti sono alla quarta partita su dieci che perdono".