TMW RADIO - Sconcerti: "Juve-Napoli per me si giocherà, vecchio protocollo superato"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul caso Juventus-Napoli, tema molto caldo che potrebbe fare giurisprudenza sul futuro del campionato: "Credo che si rigiocherà la partita, mi sembra la soluzione più giusta. Il vecchio protocollo è stato superato, almeno a parole, dal comitato tecnico-scientifico. Il problema è capire cosa si farà da adesso in poi. Ad esempio cosa succederà per le prossime partite del Genoa? Non è giusto che giochino con la Primavera. Se fossi nel Genoa non andrei a giocare. Siamo nell'anarchia ora, si è usciti dalle regole che si erano dati i club. Adesso si naviga a vista, non si sa cosa può succedere. Siamo nelle mani delle società".