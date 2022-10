TMW Radio - Sconcerti: "Non c'è dubbio: De Ketelaere è nel posto giusto"

MilanNews.it

Mario Sconcerti, opinionista, si è così espresso a TMW Radio su De Ketelaere: "Non c'è dubbio. De Ketelaere è nel posto giusto. Il problema di De Ketelaere non è il Milan ma è un problema di carattere. E' un ragazzo che giocava in un campionato facile in troppi ruoli. Qui ti mordono subito le caviglie. Lui cerca di pensare in anticipo, si vede che è un giocatore importante ma ha un atteggiamento sbagliato, che adesso lo isola".