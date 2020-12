TMW RADIO - Sconcerti: "Pioli coccola i giocatori, riesce a tirare fuori il meglio"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha fatto il punto su Stefano Pioli, sottolineando i suoi meriti per questo grande 2020 del Milan: "Ama i giocatori, i coccola, li vizia, se li lega attraverso i comportamenti comuni. Così riesce a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Il coccolare però diventa quasi un viziarli e questo gli si ritorce contro. Per questo non è rimasto mai più di due stagioni su una panchina".