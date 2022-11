TMW Radio - Sconcerti: "Pioli è cresciuto assieme al Milan. De Ketelaere grande giocatore, ma…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole sul Milan: "Dove è cresciuto di più Pioli?

"Nella fiducia in se stesso. Come calciatore è stato un grande incompiuto. Alla Juve arrivò come sostituto di Scirea e fece quel ruolo abbastanza bene senza diventare travolgente perché era intelligente, senza un grande fisico. Quando ha cominciato a fare l'allenatore ha dato subito segnali ottimi ma non si compivano, anche perché non allenava squadre complete. Questo gli ha dato sempre un dubbio se fosse un grande allenatore e se occupasse il posto di un altro. Al Milan è cresciuto. Era una squadra giovane e bisognosa d'aiuto, ha trovato l'ambiente ideale per prendere tutto in mano".

De Ketelaere, che idea si è fatto?

"Bisogna guardarli in faccia per capirli. È un grande giocatore, ma se lo guardi mentre gioca ha uno sguardo perso nel vuoto. Si vede che è un ragazzo che si fa troppe domande prima di toccare il pallone. Non gioca spontaneamente, non sa mai cosa deve fare col pallone. Non entra mai in partita. Nel calcio però basta poco per accendere la scintilla. Per il Milan è un problema, doveva essere l'uomo in più, quello che doveva sostituire Kessiè e ti viene a mancare".