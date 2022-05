TMW Radio - Sconcerti su Ibra: "La scelta è sua se il Milan gli dà la possibilità"

MilanNews.it

Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di mercoledì. Il giornalista si è espresso così sul futuro di Ibra, fresco di operazione al ginocchio: "Ritiro? Lo deve decidere lui, se il Milan gli dà la possibilità. Per lui il calcio è molto importante, sentirsi ancora un calciatore lo è. Poi magari gli potrebbe servire anche per stare senza calcio questo periodo. Certo, a 40 anni è dura anche per certi infortuni".