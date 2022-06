TMW Radio - Sconcerti sul Barca: "Se fosse bloccato il trasferimento di Kessie, potrebbe riaccasarsi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo consueto appuntamento a TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla situazione finanziaria delicata del Barcellona e sulle implicazioni che potrebbe avere sull'ingaggio di Franck Kessie che si sarebbe accordato con i blaugrana negli scorsi mesi per il suo passaggio in Catalogna a parametro zero. Queste le parole di Sconcerti: "Non conosco la situazione precisa, mi sembra che ci siano poche squadre nella sua stessa situazione. Se fosse bloccato anche il trasferimento di Kessiè sarebbe libero di riaccasarsi. Il Milan però lo ha già sostituito, per quanto so, con Renato Sanches".