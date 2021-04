TMW RADIO - Sconcerti: "Superlega? Una prepotenza, non guarderò questo torneo"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul caso del giorno, ossia la nascita della Superlega: "Sono perché ognuno faccia quello che crede. Le grandi partite hanno bisogno di sentimento e spettatori. Io non guarderò questo torneo, mi interessa davvero poco e credo che ci siano altri milioni di persone che la pensano così. Alla Champions possono sperarci tutti di arrivarci, ma un torneo con poche squadre scelte in questo modo, perché sono più ricche, è una prepotenza. Così sei più ricco e in modo indebito, perché non hai battuto tutti ma ti fai un torneo per pochi. Per me sbagliano i conti, perché ci saranno molti rifiuti. La Juventus dove può arrivare ora in una Superlega. I numeri non mentono, la storia. L'ultimo trionfo è ai rigori nel 1996 e sappiamo il cammino negli ultimi anni in Champions. Si divertiranno gli juventini a inseguire i migliori per i prossimi dieci anni? Io non credo. Non credo che John Elkann sia favorevole a questa situazione".