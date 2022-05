TMW Radio - Smaila: "Maignan? Grandissimo portiere. Dà tanto allo spettacolo"

MilanNews.it

Intervenuto a TMW Radio, Umbero Smaila ha parlato così di Mike Maignan: "Devo essere sincero, inizialmente sembrava un ragazzo un po' timido. Adesso oltre ad aver tirato fuori gli attributi, ha dimostrato anche di essere fenomenale nel mercato. Devo essere sincero per quanto riguarda Maignan, invece, ho avuto dalla prima partita la sensazione che fosse un grandissimo calciatore. Tra l’altro a volte non è essenziale e da tanto allo spettacolo ed ad uno come me non può non piacere".