TMW RADIO - Tacchinardi: "Col Manchester gli episodi sono costati caro. Contro la Fiorentina serve forza mentale"

Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Milan, dopo l'eliminazione europea: "Gli episodi sono costati caro. E' un dispiacere pensare a un Milan che da gennaio in poi ha perso terreno in campionato e uscito ora anche dall'Europa League. Cominciano a essere tante le sconfitte. Non è più il Milan brillante di novembre-dicembre. Onestamente non meritava di uscire, davvero un peccato".

C'è Fiorentina-Milan, può esserci il contraccolpo per i rossoneri?

"Il Milan è in una situazione delicata. E' partito lanciato e si trova oggi, nel finale, in queste condizioni. Quando vai in campo ora non hai più tutte le certezze di qualche mese fa. Il problema è mentale ora, più che fisico. E ora affronta una Fiorentina che può metterla in difficoltà. Servirà una gran forza mentale per uscirne".