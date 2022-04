TMW Radio - Tacchinardi su Milan-Fiorentina: "Viola squadra forte, ma lasciano molti spazi dietro"

MilanNews.it

Alessio Tacchinardi, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulla lotta Scudetto: "Ci sono molte sfumature sul discorso Inter. Intanto la presenza o no di Handanovic, il risvolto psicologico della sconfitta che c’è stata in settimana. Io vedo più in difficoltà l’Inter. Il Milan è vero che incontrerà una squadra forte e che attacca tanto, ma la Fiorentina lascia molti spazi dietro".