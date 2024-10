TMW Radio - Tare: "L'addio di Giroud è stato importante, Pulisic manca ancora di personalità, mancano Leao e Theo come rendimento"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ospite d'eccezione come l'ex calciatore e ds Igli Tare.

Che ne pensa di Milan e Fiorentina?

"Il Milan ha un progetto stile Juve, ha un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve trovare la leadership della squadra. Maignan è un leader, ma mancano le altre figure. L'addio di Giroud è stato importante, Pulisic manca ancora di personalità, mancano Leao e Theo come rendimento. Sono cose che ora mettono in difficoltà Fonseca, ma ritengo il Milan forte e con grande talento. Per me farà la voce grossa nella lotta Scudetto e deve riprendersi in Champions. Su Palladino dico che ha fatto un grande lavoro a Monza, a Firenze le aspettative sono diverse ma hanno fatto un mercato intelligente. E' un cantiere aperto e ci vorrà qualche mese per esprimersi al meglio".

Abbiamo visto Guardiola da Fazio, potrebbe un giorno allenare in Italia?

"Me lo auguro per il calcio italiano, sarebbe una cosa fantastica. Ma conoscendo lui e il suo legame con il Brescia e il popolo italiano, penso che per chiudere il suo ciclo gli manchi proprio l'Italia e un giorno questo sogno si avvererà. Deve dimostrare anche che in un calcio difficile come quello italiano può vincere. Anche se non deve dimostrare niente. La battuta con Baggio non è troppo una battuta, vuole essere circondato da persone che lo fanno stare bene. Da giocatori spesso facevamo cene a casa di Giunti a cena, era un rituale ai tempi di Brescia ed era bellissimo sentirlo parlare di calcio. Si capiva che sarebbe diventato un grande allenatore. L'ho pensato di lui così come di Simone Inzaghi, sono due predestinati, sono nati allenatori e destinati a fare bene".

Quando torna lei?

"Spero presto, anche perchè le vacanze sono belle ma devono finire. Voglio trovare un progetto ambizioso e in quel caso tornerò. Anche ripartire da zero con un club. Tornare per tornare non va bene. In Italia ci sono realtà di questo tipo".