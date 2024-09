TMW Radio - Tesser: "È chiaro che calarsi in certe realtà, come quella della C, non è mai facile per Milan Futuro"

Nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto mister Attilio Tesser, il cui nome proprio questa mattina è tornato in auge per la panchina dell'Avellino, assieme a quello di Matteo Lovisa per la poltrona di Direttore Sportivo: "Ho firmato un biennale lo scorso anno, sono quindi ancora sotto contratto con la Triestina, ma comunque non ho mai sentito nessun dirigente dell'Avellino. Con Lovisa abbiamo lavorato insieme al Pordenone, in due stagioni trionfali che hanno visto la promozione in Serie B e il quarto posto in categoria con tanto di semifinale playoff, ma a ora non c'è altro".

Ultima considerazione, legata alla terza squadra U23. A differenza di Juve e Atalanta al tempo, il Milan Futuro parte con difficoltà: come se lo spiega?

"Sono onesto, non li ho visti giocare, quindi conoscendoli un po' meno faccio fatica a dare un giudizio. È chiaro però che calarsi in certe realtà, come quella della C, non è mai facile, ma ripeto che non è semplice per me dare un giudizio".